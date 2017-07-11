Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на понеділок, 11 липня, на 2 копійки та встановив його на рівні 26,00 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,61 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,3124 гривні.

Нагадаємо, 10 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,99-26,01 гривні за долар.

Економічна правда