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Ціна на нафту Brent піднялася вище 47 доларів за барель

Понеділок, 10 липня 2017, 09:03

Світові ціни на нафту збільшуються в понеділок після повідомлення про те, що Лівія і Нігерія були запрошені на зустріч міністерського комітету з моніторингу виконання угоди ОПЕК і ряду країн, що не входять в картель.

Про це свідчать дані торгів, передає "Прайм".

Станом на 8:47 вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зростала на 0,73% - до 47,05 долара за барель.

Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшувалася на 0,72% - до 44,55 долара за барель. В ході торгів п'ятниці вартість нафти зменшувалася більш ніж на 3%.

Трейдери відіграють інформацію про те, що Лівія і Нігерія, які були звільнені від зобов'язань за угодою ОПЕК+, можуть взяти участь у зустрічі міністерського моніторингового комітету в Росії 24 липня.

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Економічна правда
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