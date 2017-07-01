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НБУ зміцнив офіційний курс гривні

Субота, 1 липня 2017, 11:22

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 липня на 7 копійок та встановив його на рівні 26,02 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,69 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,3821 гривні.

Нагадаємо, 30 червня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,99-26,01 гривні за долар.

Економічна правда

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