Офіційний курс гривні продовжує зміцнюватися
П'ятниця, 9 червня 2017, 11:15
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 червня на 6 копійок та встановив його на рівні 26,14 за долар.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,36 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,5887 гривні.
Відзначимо, що вчора, 8 червня, Нацбанк не виходив на міжбанківський валютний ринок з пропозицією купівлі валюти, тим самим дозволив зміцнитися офіційному курсу гривні.
Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс гривні на 8 червня на рівні 26,20 за долар.
Економічна правда
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