Офіційний курс гривні продовжує зміцнюватися

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 червня на 6 копійок та встановив його на рівні 26,14 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,36 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5887 гривні.

Відзначимо, що вчора, 8 червня, Нацбанк не виходив на міжбанківський валютний ринок з пропозицією купівлі валюти, тим самим дозволив зміцнитися офіційному курсу гривні.

Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс гривні на 8 червня на рівні 26,20 за долар.

Економічна правда