Кабмін дозволив "Нафтогазу" залучити кредитів на суму 3,5 мільярда на закупівлю газу

Кабінет міністрів України узгодив залучення НАК "Нафтогаз України" внутрішніх короткострокових кредитів в "Укргазбанку" на загальну суму 3,5 млрд гривень на закупівлю газу й покриття касових розривів компанії.

Про це йдеться в постанові уряду №377-р, опублікованій у газеті "Урядовий кур'єр", передає "УНІАН".

Згідно з постановою, один кредит буде надано у формі мультивалютної відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування в еквіваленті 2 млрд гривень, другий - у формі невідновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування 1,5 млрд гривень.

Як повідомляється, кредити буде залучено для покриття тимчасових касових розривів компанії, забезпечення стабільного функціонування газотранспортної системи України та задоволення потреб українських споживачів енергоресурсів в опалювальному сезоні 2017/2018 років.

Нагадаємо, раніше Кабмін заборонив "Ощадбанку" застосовувати до "Нафтогазу" штрафні санкції за невиконання фінансових зобов'язань.