"Укрпошта" запустила послугу онлайн-оформлення посилок

Найбільший поштовий оператор запровадив онлайн-реєстрацію для оформлення документів на відправлення.

Про це сьогодні повідомила прес-служба підприємства.

Сервіс став доступний для відвідувачів відділень, які надають послугу Укрпошта Експрес. Для цього необхідно зареєструвати відправлення в особистому кабінеті на сайті компанії. Отриманий унікальний код у форматі .pdf потрібно роздрукувати та наклеїти на посилку.

Як зазначається, у відділенні його просто відсканують, не потрібно буде вносити всі дані вручну та стояти в черзі.

Перший заступник генерального директора Укрпошти Олександр Перцовський заявив, що оформлення відправлень завдяки нововведенню триватиме "буквально хвилину".

Щоб заохотити клієнтів, компанія запропонувала 5% знижку для тих, хто скористається онлайн-реєстрацією.

Нагадаємо, "Укрпошта" запустила послугу "З картки додому" — переказ коштів з банківської картки з доставкою готівки отримувачу.

Економічна правда