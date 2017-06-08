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"Укрпошта" запустила послугу онлайн-оформлення посилок

Четвер, 8 червня 2017, 16:10

Найбільший поштовий оператор запровадив онлайн-реєстрацію для оформлення документів на відправлення.

Про це сьогодні повідомила прес-служба підприємства.

Сервіс став доступний для відвідувачів відділень, які надають послугу Укрпошта Експрес. Для цього необхідно зареєструвати відправлення в особистому кабінеті на сайті компанії. Отриманий унікальний код у форматі .pdf потрібно роздрукувати та наклеїти на посилку.

Як зазначається, у відділенні його просто відсканують, не потрібно буде вносити всі дані вручну та стояти в черзі.

Перший заступник генерального директора Укрпошти Олександр Перцовський заявив, що оформлення відправлень завдяки нововведенню триватиме "буквально хвилину".

Щоб заохотити клієнтів, компанія запропонувала 5% знижку для тих, хто скористається онлайн-реєстрацією.

Нагадаємо, "Укрпошта" запустила послугу "З картки додому" — переказ коштів з банківської картки з доставкою готівки отримувачу.

Економічна правда

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