"Укрпошта" запустила послугу онлайн-оформлення посилок
Найбільший поштовий оператор запровадив онлайн-реєстрацію для оформлення документів на відправлення.
Про це сьогодні повідомила прес-служба підприємства.
Сервіс став доступний для відвідувачів відділень, які надають послугу Укрпошта Експрес. Для цього необхідно зареєструвати відправлення в особистому кабінеті на сайті компанії. Отриманий унікальний код у форматі .pdf потрібно роздрукувати та наклеїти на посилку.
Як зазначається, у відділенні його просто відсканують, не потрібно буде вносити всі дані вручну та стояти в черзі.
Перший заступник генерального директора Укрпошти Олександр Перцовський заявив, що оформлення відправлень завдяки нововведенню триватиме "буквально хвилину".
Щоб заохотити клієнтів, компанія запропонувала 5% знижку для тих, хто скористається онлайн-реєстрацією.
Нагадаємо, "Укрпошта" запустила послугу "З картки додому" — переказ коштів з банківської картки з доставкою готівки отримувачу.
Економічна правда
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