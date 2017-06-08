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Інвестори в травні вивели з України 180 мільйонів доларів

Четвер, 8 червня 2017, 11:04

Обсяг виведення бізнесом дивідендів іноземним інвесторам в травні становив близько 180 мільйонів доларів.

Про це повідомив журналістам заступник глави Національного банку України Олег Чурій, передає УНІАН.

"Обсяг виведення дивідендів за травень становив близько 180 мільйонів доларів", - сказав Чурій.

При цьому він зазначив, що такий обсяг і прогнозувався, враховуючи, що регулятор дозволив виведення дивідендів за 3 роки - включаючи 2014 рік, 2015 і 2016 роки.

Також Чурій повідомив, що даний обсяг не є ризиковим для валютного ринку, і найближчим часом щомісячний обсяг виведення дивідендів повернеться в межі 100-120 млн доларів.

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