ОАЕ погрожують Катару економічним ембарго

Об'єднані Арабські Емірати не виключають економічної блокади Катару.

Про це заявив міністр закордонних справ ОАЕ Анвар Гаргаш, повідомляє Al Jazeera.

За словами Гаргаша, в разі необхідності Абу-Дабі готовий запровадити більше економічних обмежень, і вимагає від Дохи "змінити свою політику фінансування збройних угруповань".

Катарська влада неодноразово заперечувала звинувачення у фінансуванні будь-яких формувань.

Гаргаш також сказав, що будь-які подальші кроки можуть приймати форму "свого роду ембарго проти Катару". Він зазначив, що вжиті цього тижня заходи не спрямовані на зміну керівництва в Досі.

"Мова йде не про зміну режиму, йдеться про зміну політики, зміні підходу", - сказав Гаргаш.

Нагадаємо, Мавританія, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Лівія, Ємен, Мальдівська Республіка та Маврикій розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Уряд Йорданії заявив, що знижує рівень свого дипломатичного представництва в Катарі.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

Видання The Financial Times повідомило, що Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.

Виплати нібито призначалися для терористичних угруповань, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та представникам іранських сил безпеки.

Європейська правда