Ціни на нафту зростають після обвалу напередодні

Ціни на нафту еталонних марок помірно зростають в четвер після різкого падіння до мінімумів з початку травня на новині про несподіване зростання запасів всіх видів палива в США.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:03 піднялася на 0,33 долара (0,69%) - до 48,39 долара за барель.

Ціна ф'ючерсу на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до цього часу на 0,25 долара (0,55%) - до 45,97 долара за барель.

У середу ціна Brent впала на 2,06 долара (4,11%) - до 48,06 долара за барель, WTI - на 2,47 долара (5,13%) - до 45,72 долара за барель.

Як повідомило напередодні міністерство енергетики США, товарні запаси нафти в країні на минулому тижні підскочили на 3,3 млн барелів. Зростання було зафіксоване вперше за 9 тижнів, експерти очікували зниження на 3,5 млн барелів.

Товарні запаси бензину в країні зросли на 3,32 млн барелів, дистилятів - на 4,35 млн барелів.

Завантаженість нафтопереробних підприємств в країні впала на 0,9 процентного пункту замість очікуваного зниження на 0,2 п.п., а видобуток нафти в Штатах скоротився на 24 тисячі барелів на добу.