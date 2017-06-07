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Поза банківською системою знаходяться 300 мільярдів гривень готівки

Середа, 7 червня 2017, 19:38

Поза банківською системою знаходяться готівку на суму близько 300 мільярдів гривень.

Про це повідомив виконуючий обов'язки голови Національного банку України Яків Смолій на засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності в Києві в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Поза банківської системи сьогодні знаходяться готівку на суму близько 300 млрд гривень ... Частина цієї готівки забезпечує тіньову економіку", - сказав він.

Смолій також повідомив, що для реалізації програми впровадження безготівкових розрахунків парламент повинен прийняти ряд законопроектів, серед яких - законопроект №5361-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів".

А також законопроект №4117 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків" і №4658 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо видачі / прийому готівкових коштів і спрощення адміністрування при використанні реєстраторів розрахункових операцій".

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