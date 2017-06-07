Поза банківською системою знаходяться 300 мільярдів гривень готівки
Поза банківською системою знаходяться готівку на суму близько 300 мільярдів гривень.
Про це повідомив виконуючий обов'язки голови Національного банку України Яків Смолій на засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності в Києві в середу, передає "Інтерфакс-Україна".
"Поза банківської системи сьогодні знаходяться готівку на суму близько 300 млрд гривень ... Частина цієї готівки забезпечує тіньову економіку", - сказав він.
Смолій також повідомив, що для реалізації програми впровадження безготівкових розрахунків парламент повинен прийняти ряд законопроектів, серед яких - законопроект №5361-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів".
А також законопроект №4117 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків" і №4658 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо видачі / прийому готівкових коштів і спрощення адміністрування при використанні реєстраторів розрахункових операцій".
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