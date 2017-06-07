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Ціни на нафту впали більше, ніж на 2 долари

Середа, 7 червня 2017, 19:07

Світові ціни на нафту прискорили падіння в середу і знижуються більш ніж на 3% на даних Міненерго США про несподіване зростання запасів "чорного золота" в країні.

Про це свідчать дані торгів, передає ПРАЙМ.

Станом на 17.34 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 3,39% - до 48,42 долара за барель. Вартість липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшувалася на 4% - до 46,26 долара за барель.

Нагадаємо, 6 червня світові ціни на нафту знижувалися у зв'язку з ситуацією з Катаром.

 
CME group

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