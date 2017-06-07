Президент підписав закон про збільшення розміру аліментів

Президент Порошенко підписав закон, що передбачає збільшення мінімального розміру аліментів на одну дитину з 30% до 50% прожиткового мінімуму.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради, передають "Українські Новини".

Згідно із законом, розмір аліментів повинен бути достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Також установлюється, що спосіб стягнення аліментів визначає той з батьків, з яким проживає дитина.

Документ прописує, що аліменти є власністю дитини, а той з батьків, на ім'я якого вони виплачуються, розпоряджається аліментами винятково за цільовим призначенням в інтересах дитини.

Окрім того, стягувач аліментів має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на 1 дитину - 1/4, на 2 дітей - 1/3, на 3 і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше ніж 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

Прожитковий мінімум у 2017 році в Україні для дітей до 6 років становить з 1 січня 2017 пo 30 квітня - 1 355 гривень, з 1 травня пo 30 листопада - 1 426 гривень, з 1 грудня - 1 492 гривні.

Для дітей від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 пo 30 квітня - 1 689 гривень, з 1 травня пo 30 листопада - 1 777 гривень, з 1 грудня - 1 860 гривень.