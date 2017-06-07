Фонд гарантування продає ТРЦ "Республіка" Фірташа за 2,5 мільярда
ФГВФО виставив на продаж свій найдорожчий лот – права вимоги за кредитами банку "Надра", забезпеченням за якими виступає недобудований торгово-розважальний центр Respublika.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби фонду.
Аукціон відбудеться 7 липня в системі "ProZorro.Продажі". Стартова ціна реалізації – 2,5 млрд гривень.
Одним лотом на торги виставляються права вимоги по 2 кредитах, які перебувають на балансі банку "Надра". Компанії-позичальники ведуть господарську діяльність у сферах "будівництво" і "надання в оренду та експлуатація власного або орендованого нерухомого майна".
На початок вересня 2016 року загальна заборгованість по кредитах склала 2,72 млрд гривень.
При цьому в забезпечення за договорами передані майнові права на об’єкт незавершеного будівництва, а саме – багатофункціональний торгово-розважальний комплекс з паркінгом. Крім того, в заставі банку – іпотека 3 земельних ділянок загальною площею 15,72 га та майнові права за попередніми договорами оренди торгових площ в ТРЦ.
Проект будівництва ТРЦ "Республіка" був припинений у 2015 році рішенням власника.
Введення в експлуатацію ТРЦ, будівництво якого розпочато навесні 2012 року на Кільцевій дорозі в Києві, планувався в четвертому кварталі 2014 року.
У ТРЦ "Республіка", який після відкриття може стати найбільшим ТРЦ в Києві і Україні, будуть розташовані 450 магазинів і зона розваг на площі понад 22 тис. кв. м.
Інвесторами проекту були Дмитро Фірташ і Вагіф Алієв.
Економічна правда
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