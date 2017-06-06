Суд скасував арешт ТРЦ "Караван" Ярославського

Суд скасував арешт торгово-розважального центру "Караван" в Києві, який належить ПРАТ "Лекс Холдинг", кінцевим бенефіціаром якої є бізнесмен Олександр Ярославський.

Про це свідчать матеріали суду, передають "Українські новини".

Арешт був накладений 24 лютого постановою Красногвардійського районного суду Дніпропетровська на нерухомість Лекс Холдингу: торгово-розважальний комплекс, площею 46 780,5 кв. м у Києві на вул. Лугова, 12А та торгово-офісну будівлю площею 10,5 тис. кв. м по вул. Лугова, 12.

Арешт був накладений за клопотанням прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури через виниклу заборгованість компанії Лекс Холдинг за кредитним договором.

Лекс Холдинг зазначає, що необхідність арешту нерухомості відпала у зв'язку зі зміною правовідносин між компанією і банком за кредитним договором.

Так, 27 березня 2017 року ВТБ Банк і ВТБ Банк (Дойчланд) АГ (Німеччина) уклали договір про продаж і відступлення прав вимоги за цим кредитом та договорів забезпечення.

З матеріалів суду випливає, що ВТБ Банк, ВТБ Банк (Дойчланд) АГ і Лекс Холдинг домовилися продовжити термін погашення кредиту до 26 березня 2018 року.

25 травня старший слідчий Національної поліції в Києві закрив кримінальну справу за відсутністю складу злочину.

29 травня Красногвардійський районний суд Дніпропетровська вирішив скасувати арешт нерухомості.

Нагадаємо, що в лютому 2017 року Голосіївський районний суд Києва і Красногвардійський районний суд Дніпропетровська заарештували ТРЦ Караван через заборгованість Лекс Холдинг по кредиту перед ВТБ Банком.

У травні Ярославський заявив, що погасив борг перед Банком ВТБ у розмірі 76 млн доларів.