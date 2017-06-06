Кабмін відкрив доступ до реєстру обтяжень рухомого майна

Кабінет міністрів ухвалив рішення запровадити електронний сервіс, що надає можливість для фізичних та юридичних осіб вільного доступу через мережу Інтернет до Держреєстру обтяжень рухомого майна.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на урядову постанову від 24 травня 2017 р № 386.

"Уряд прийняв рішення, яким запроваджено електронний сервіс, що надає можливість для фізичних та юридичних осіб вільного доступу через мережу Інтернет до Державного реєстру обтяжень рухомого майна з метою отримання відомостей про державну реєстрацію виникнення, зміну або припинення обтяжень рухомого майна", - прокоментували постанову в Секретаріаті Кабміну.

Зокрема, схвалено порядок забезпечення вільного доступу до зазначеного реєстру.

Крім того, визначено суб'єктний склад осіб, уповноважених на проведення відповідних реєстраційних дій.

Безпосередній доступ до даного Держреєстру також отримають посадові особи у зв'язку із виконанням покладених на них повноважень.

"Таким чином, урядом зроблено черговий крок у напрямку запровадження європейських стандартів надання адміністративних послуг у сфері реєстрації", - зазначили в Секретаріаті Кабінету міністрів.