Омелян підтримує обмеження транспортного сполучення з РФ
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян підтримує ідею обмеження автобусного і залізничного сполучення з Російською Федерацією і встановлення візового режиму між обома країнами.
Про це міністр повідомив журналістам в Києві у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".
"Як громадянин України я підтримую цю ідею"- сказав він.
На питання, чи буде він особисто ініціювати таке рішення, Омелян зазначив: "Це питання до уряду".
У той же час він назвав неправдивою поширену раніше інформацію про те, що Україна влітку припинить залізничне сполучення з Росією.
Нагадаємо, УЗ спростувала чутки про припинення сполучення з РФ.
З 25 жовтня 2015 року було припинено пасажирське авіасполучення між Україною і РФ.
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