Омелян підтримує обмеження транспортного сполучення з РФ

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян підтримує ідею обмеження автобусного і залізничного сполучення з Російською Федерацією і встановлення візового режиму між обома країнами.

Про це міністр повідомив журналістам в Києві у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Як громадянин України я підтримую цю ідею"- сказав він.

На питання, чи буде він особисто ініціювати таке рішення, Омелян зазначив: "Це питання до уряду".

У той же час він назвав неправдивою поширену раніше інформацію про те, що Україна влітку припинить залізничне сполучення з Росією.

Нагадаємо, УЗ спростувала чутки про припинення сполучення з РФ.

З 25 жовтня 2015 року було припинено пасажирське авіасполучення між Україною і РФ.