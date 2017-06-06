Всі розділи
Укр / Рус

Омелян підтримує обмеження транспортного сполучення з РФ

Вівторок, 6 червня 2017, 10:37

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян підтримує ідею обмеження автобусного і залізничного сполучення з Російською Федерацією і встановлення візового режиму між обома країнами.

Про це міністр повідомив журналістам в Києві у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Як громадянин України я підтримую цю ідею"- сказав він.

На питання, чи буде він особисто ініціювати таке рішення, Омелян зазначив: "Це питання до уряду".

У той же час він назвав неправдивою поширену раніше інформацію про те, що Україна влітку припинить залізничне сполучення з Росією.

Нагадаємо, УЗ спростувала чутки про припинення сполучення з РФ.

З 25 жовтня 2015 року було припинено пасажирське авіасполучення між Україною і РФ.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Омелян
Матеріали за темою
Мінінфраструктури розробило 15-річну стратегію розвитку - Омелян 31 травня 2017, 20:00
Омелян повідомив деталі про перший український лоу-кост 30 травня 2017, 10:34
Омелян про Балчуна: йому час піти 26 травня 2017, 10:17
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті