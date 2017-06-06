Компенсація від "Газпрому" дозволить істотно зменшити борги України за газ – Коболєв

Компенсація за рішенням Стокгольмського арбітражу дасть змогу істотно знизити суму боргів НАК "Нафтогаз України" перед російською компанією.



Про це глава правління Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив в ефірі одного з телеканалів, коментуючи рішення суду, передає "УНІАН".

"Ми не розрахувалися з "Газпромом" за газ, який ми брали в минулих періодах на суму (якщо прибрати відсотки) - приблизно 2,2 млрд дол. Зараз ми точно можемо сказати, що отримаємо компенсацію за ті обсяги газу, які ми оплатили, починаючи з 2014 року, коли ціна була вищою, ніж та ціна, яку зараз прийняв суд. Тобто ця цифра буде точно знижена. Вона буде знижена істотно", - сказав він.

Глава "Нафтогазу" додав, що точні суми стануть відомі тільки після остаточного рішення арбітражу.

"Газ, який ми відібрали і за нього не розрахувалися, не є штрафом. Це наш обов'язок. Наше рішення дасть змогу істотно скоротити цей борг. Через три місяці ми зможемо розрахувати точну цифру, затвердити її в трибуналі і вивести в публічну площину", - зазначив Коболєв.



Як відомо, "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько 45,7 млрд доларів та 17,9 млрд доларів (без відсотків – 36,7 млрд доларів та 14 млрд) відповідно.

Більше про суперечку між "Нафтогазом" та "Газпромом" читайте у матеріалі "Нафтогаз" vs "Газпром". Чим завершилася битва під Стокгольмом".