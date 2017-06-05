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На Львівщині збудують 4 сміттєпереробні заводи

Понеділок, 5 червня 2017, 14:16

У Львівській області збудують чотири комплекси з переробки та утилізації твердих побутових відходів. 

Про це з посиланням на Голос України передає Ecotown

Зазначається, що у результати конкурсу, переможцями стали одразу три компанії: "Вейст Менеджмент Системс", "Глассворк технолоджі" та Інвестиційно-екологічна компанія "ІЕК",   

Пропозиції інвесторів дають змогу збудувати на території області три сміттєпереробні заводи - найбільш прийнятною для регіону стала технологія, яка передбачає термічну переробку відходів та виробництво з них палива.

Ще один завод – четвертий - Львівська міськрада планує збудувати біля ТЕЦ-2, яка знаходиться на околиці обласного центру. 

Передбачається, що переробні комплекси дадуть можливість повністю розв'язати проблему утилізації твердих побутових відходів на Львівщині.

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