Дві американські компанії хочуть добувати нафту та газ в Україні

Американські компанії Frontera Resources і Longfellow пропонують Україні здійснити на умовах угод про розподіл продукції проекти з пошуку і видобутку вуглеводнів на ділянках надр в Одеській і Полтавській областях.

Про це повідомляє прес-служба Міненерго за підсумками засідання міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції.

"Міжвідомча комісія прийняла до розгляду по суті звернення компаній Frontera Resources та Longfellow (обидві США) щодо здійснення проектів пошуку та видобутку вуглеводнів, в тому числі із нетрадиційних джерел, у межах ділянок надр, запропонованих зазначеними компаніями, відповідно, в Одеській та Полтавській областях", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, комісія доручила провести консультації щодо оптимізації розміру запропонованої компанією Frontera Resources ділянки надр.

Також комісія прийняла до розгляду по суті звернення ТОВ "Навігатор-комплект" (Україна) щодо здійснення проекту пошуку та видобутку вуглеводнів на умовах угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах площ Берестянська, Смілянська, Романівська, Шубінська, Новостепанівська (Львівська, Харківська, Дніпропетровська області).

"Враховуючи важливість проведення роботи з місцевими органами влади, Міжвідомча комісія рекомендувала компаніям Frontera Resources, Longfellow та "Навігатор-комплект" провести консультації із відповідними обласними радами щодо реалізації вищезазначених проектів", - повідомляє прес-служба.

Як наголошується, комісія прийняла до відома звернення Frontera Resources щодо здійснення проекту пошуку і видобутку вуглеводнів на умовах угоди про розподіл продукції і рекомендувала компанії опрацювати можливість подання спільного звернення до комісії разом із "Чорноморнафтогазом", який володіє спеціальними дозволами на користування надрами на площах Одеська та Безіменне.

Американська компанія Frontera Resources займається розвідкою і видобутком нафти і газу, була заснована в 1996 році. Компанія, як правило, працює на ринку Східної Європи навколо Чорного моря.

Компанія Longfellow Energy - невелика, сімейно орієнтована приватна компанія, яка займалася, головним чином, розвідкою і розробкою нових запасів в прибережних басейнах США.

Економічна правда