МВФ призначив нового постійного представника в Україні
Міжнародний валютний фонд призначив Йосту Люнгмана своїм постійним представником в Україні.
Про це ЕП повідомили у прес-службі Фонду.
У прес-службі уточнили, що Люнгман приступить до виконання своїх обов’язків 3 липня.
"Жером Ваше, який нині обіймає посаду постійного представника, повертається до штаб-квартири МВФ після чотирьох років своєї роботи в Україні", - йдеться у повідомленні.
У Фонді повідомили, що рішення про зміну представника є узвичаєною процедурою ротації постійних представників.
Йоста Люнгман, громадянин Швеції, отримав диплом економіста в Університеті Упсала. Він приєднався до МВФ 2007 року зі своєї посади в Міністерстві фінансів Швеції.
"Працюючи в Податково-бюджетному департаменті МВФ та Департаменті Близького Сходу та Центральної Азії, Люнгман здобув суттєвий досвід роботи зі східноєвропейськими та перехідними економіками", - повідомили у прес-службі.
Економічна правда
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