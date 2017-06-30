МВФ призначив нового постійного представника в Україні

Міжнародний валютний фонд призначив Йосту Люнгмана своїм постійним представником в Україні.

Про це ЕП повідомили у прес-службі Фонду.

У прес-службі уточнили, що Люнгман приступить до виконання своїх обов’язків 3 липня.

"Жером Ваше, який нині обіймає посаду постійного представника, повертається до штаб-квартири МВФ після чотирьох років своєї роботи в Україні", - йдеться у повідомленні.

У Фонді повідомили, що рішення про зміну представника є узвичаєною процедурою ротації постійних представників.

Йоста Люнгман, громадянин Швеції, отримав диплом економіста в Університеті Упсала. Він приєднався до МВФ 2007 року зі своєї посади в Міністерстві фінансів Швеції.

"Працюючи в Податково-бюджетному департаменті МВФ та Департаменті Близького Сходу та Центральної Азії, Люнгман здобув суттєвий досвід роботи зі східноєвропейськими та перехідними економіками", - повідомили у прес-службі.

Економічна правда