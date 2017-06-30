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Ціни на нафту ростуть

П'ятниця, 30 червня 2017, 09:46

Світові ціни на нафту зростають в п'ятницю вранці на тлі оптимізму інвесторів, які продовжують відігравати дані Міненерго США про зниження видобутку "чорного золота" в країні.

Про це повідомляє ПРАЙМ.

Станом на 07.44 вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,57% - до 47,90 долара за барель. Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилась на 0,6% - до 45,20 долара за барель.

На цьому тижні дані по видобутку нафти в США зміцнили ринок після сильного падіння цін на "чорне золото" на минулому тижні в зв'язку з побоюваннями щодо глобального надлишку сировини.

За даними Міненерго США, опублікованими в середу, видобуток нафти в країні за тиждень, що завершився 23 червня, зменшився на 1,07%, або на 100 тисяч барелів на добу, до 9,250 мільйона барелів на добу.

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