Facebook готується запустити месенджер для дітей
Facebook готується запустити спеціальний месенджер для підлітків, який буде конкурувати з Snapchat.
Про це пише "Укрінформ" з посиланням на Engadget.
"За даними аналізу коду офіційного мобільного додатка соцмережі можна сказати, що є інформація, яка вказує на неанонсований додаток Talk. Судячи з усього, це новий месенджер", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, цей додаток дозволяє повністю контролювати свої контакти і, вочевидь, призначений для дітей.
У коментарях до коду говориться, що Talk дозволить дітям грати в ігри і ділитися фото з рідними та друзями. За даними видання, аудиторія Talk буде обмежена користувачами 13 років і трохи старшими.
При цьому месенджер не буде вимагати аккаунта в Facebook, але дозволить батькам контролювати своїх дітей.
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.