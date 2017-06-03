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Facebook готується запустити месенджер для дітей

Субота, 3 червня 2017, 16:48

Facebook готується запустити спеціальний месенджер для підлітків, який буде конкурувати з Snapchat.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на Engadget.

"За даними аналізу коду офіційного мобільного додатка соцмережі можна сказати, що є інформація, яка вказує на неанонсований додаток Talk. Судячи з усього, це новий месенджер", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, цей додаток дозволяє повністю контролювати свої контакти і, вочевидь, призначений для дітей.

У коментарях до коду говориться, що Talk дозволить дітям грати в ігри і ділитися фото з рідними та друзями. За даними видання, аудиторія Talk буде обмежена користувачами 13 років і трохи старшими.

При цьому месенджер не буде вимагати аккаунта в Facebook, але дозволить батькам контролювати своїх дітей.

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