Facebook готується запустити месенджер для дітей

Facebook готується запустити спеціальний месенджер для підлітків, який буде конкурувати з Snapchat.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на Engadget.

"За даними аналізу коду офіційного мобільного додатка соцмережі можна сказати, що є інформація, яка вказує на неанонсований додаток Talk. Судячи з усього, це новий месенджер", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, цей додаток дозволяє повністю контролювати свої контакти і, вочевидь, призначений для дітей.

У коментарях до коду говориться, що Talk дозволить дітям грати в ігри і ділитися фото з рідними та друзями. За даними видання, аудиторія Talk буде обмежена користувачами 13 років і трохи старшими.

При цьому месенджер не буде вимагати аккаунта в Facebook, але дозволить батькам контролювати своїх дітей.