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НБУ знизив офіційний курс гривні

Субота, 3 червня 2017, 10:06

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 6 червня на 1 копійку та встановив його на рівні 26,28 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,47 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6361 гривні.

Нагадаємо, 2 червня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,27-26,29 гривні за долар.

Економічна правда

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