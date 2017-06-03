НБУ знизив офіційний курс гривні
Субота, 3 червня 2017, 10:06
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 6 червня на 1 копійку та встановив його на рівні 26,28 за долар.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,47 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,6361 гривні.
Нагадаємо, 2 червня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,27-26,29 гривні за долар.
Економічна правда
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