В Україну заходить конкурент Nike і Adidas

MD Group виведе на український ринок один з найбільш технологічних брендів спортивного одягу - американський Under Armour.

Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України.

"Вихід в Україну одного з найпопулярніших на Заході брендів спортивного одягу - питання вирішене. Невідомими залишаються лише терміни і умови виведення бренду на український ринок", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про підготовку виведення бренду на український ринок підтвердили консультант з торгової нерухомості, топ-менеджер брокерської компанії, а також представник MD Group.

"Так, ми представлятимемо Under Armour, але поки не підписали всі документи, тому про подробиці співробітництва говорити рано", - уточнили в MD Group.

Опитані Асоціацією експерти вважають, що MD Group також розвиватиме Under Armour в форматі монобрендових магазинів.

"MD Group планують розвивати Under Armour в форматі монобрендових магазинів", - повідомив директор департаменту торговельної нерухомості Colliers Ігор Заболоцький.

Under Armour - відносно молодий бренд, заснований американським футболістом Кевіном Планком у 1996 році. У 2016 році Under Armour збільшив свої продажі на 22%, до 4,8 млрд доларів: в основному - за рахунок зростання продажів взуття на 50%. Підтримати темпи зростання компанії допомогла і експансія в країни Європи і Азії.

Економічна правда