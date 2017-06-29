Банки почали відновлюватися після кібератаки - НБУ

Банківська система відновлює роботу після хакерських атак.

Про це заявив виконуючий обов'язки голови Національного банку Яків Смолій.

"Робота ряду банків, яка була обмежена через хакерську атаку, поступово відновлюється. Система електронних платежів Нацбанку працює в штатному режимі", - сказав він.

"Триває процес відновлення роботи постраждалих банків в СЕП НБУ. Всі процесингові центри країни працюють. Операції з платіжними картками здійснюються в звичайному режимі", - повідомив Смолій.

Відносно стану роботи окремих банків він зазначив, що Укргазбанк відновив роботу відділень в обмеженому режимі і деякий час буде здійснювати обслуговування клієнтів шляхом прийняття платіжних доручень на паперових носіях.

Ощадбанк відновлює роботу в цілому і підключення до СЕП.

Регулятор рекомендує клієнтам фінустанов звертатися в колл-центри обслуговуючих банків або їх відділень щодо статусу роботи і можливостей обслуговування клієнтів в окремо взятому банку.

Нагадаємо, 27 червня комп’ютерні системи українських банків та компаній було атаковано масовим інтернет-вірусом.

За попередньою інформацією, українські банки, установи, медіа, урядові інститути атакував вірус під назвою "Petya", що є різновидом вірусу WannaCry, який нещодавно пройшовся світом.

Відзначається, що листи, які містять вірус, приходили по електронній пошті протягом декількох тижнів.

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Економічна правда