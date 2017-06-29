В Україні внаслідок вірусу зупинився фондовий ринок

Український фондовий ринок припинив роботу в очікуванні відновлення роботи Національного депозитарію України і Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Початок торгів на Фондовій біржі ПФТС відкладено до відновлення роботи клірингово-розрахункової інфраструктури ринку цінних паперів України", - йдеться в повідомленні біржі.

"Старт торгів на фондовому ринку Української біржі відкладений до відновлення розрахункової інфраструктури ринку цінних паперів", - зазначає Українська біржа, яка, як і ПФТС, не постраждали від кібератаки, але не можуть оформити проведені 27 угоди через збій в роботі НДУ та РЦ.

У той же час торги на терміновому ринку УБ проводяться в стандартному режимі, крім ф'ючерсних і опціонних контрактів на індекс українських акцій, торги якими стартують одночасно з відновленням торгів на фондовому ринку.

Найбільша по оборотам біржа Перспектива, яка також постраждала від вірусу, станом на полудень четверга поки не відновила роботу.

Як повідомили агентству учасники фондового ринку, через викликаний кібератакою збій в роботі НДУ і РЦ простоює і позабіржовий ринок.

Нацдепозитарій на своєму сайті заявив, що "про час відкриття операційного дня буде повідомлено пізніше, сервіс Кабінет клієнта для відправки звітності почне свою роботу в другій половині дня".

Інформоване джерело сказало агентству, що відновлення роботи в районі 16:00 у четвер станом на полудень видається оптимістичним сценарієм.

Подібний масштабний збій в роботі фондового ринку України через кібератаки є першим в його історії.

Нагадаємо, 27 червня комп’ютерні системи українських банків та компаній було атаковано масовим інтернет-вірусом.

За попередньою інформацією, українські банки, установи, медіа, урядові інститути атакував вірус під назвою "Petya", що є різновидом вірусу WannaCry, який нещодавно пройшовся світом.

Відзначається, що листи, які містять вірус, приходили по електронній пошті протягом декількох тижнів.

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