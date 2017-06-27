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НБУ попередив банки про хакерську атаку

Вівторок, 27 червня 2017, 13:50

Нацбанк попередив учасників фінансового сектора про зовнішню хакерську атаку невідомого вірусу на кілька українських банків і деякі підприємства комерційного і державного секторів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

В результаті кібератак деякі банки зазнають труднощів з обслуговуванням клієнтів і здійсненням банківських операцій.

Згідно з повідомленням, зараз у фінансовому секторі посилені заходи безпеки і протидії атакам хакерів всіх учасників фінансового ринку.

"Національний банк упевнений, що захист банківської інфраструктури від шахрайства в кіберпросторі організований належним чином, а спроби кібератак на інформаційні системи банків будуть нейтралізовані. Нацбанк моніторить ситуацію і буде повідомляти про поточний стан кіберзахисту банківської системи", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, комп'ютерні системи столичної енергокомпанії "Київенерго" зазнали хакерської атаки.

Економічна правда

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