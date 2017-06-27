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УЗ запропонувала новий механізм зниження дефіциту зерновозів

Вівторок, 27 червня 2017, 10:02

Керівництво ПАТ "Укрзалізниця" запропонувало зернотрейдерам новий механізм зменшення дефіциту рухомого складу для перевезення вантажів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник компанії Войцех Балчун.

"Зокрема, Укрзалізниця пропонує вантажовідправникам розглянути можливість збільшення кількості вантажних вагонів шляхом їх придбання та наступного надання УЗ в фінансовий лізинг", - написав він.

За його словами, даний алгоритм є цікавим для Укрзалізниці, оскільки дозволить забезпечити постійно зростаючий попит на зерновози на прийнятних умовах.

"А саме - не відволікати значні суми коштів і отримати в користування з подальшим викупом основні засоби, що забезпечить стабільний дохід від основного, прибуткового, виду діяльності", - заявив Балчун.

"У свою чергу, зернотрейдери отримають можливість бути впевненими в наявності необхідної кількості рухомого складу, відповідно покращити якість логістики та зменшити свої операційні ризики. У подальшому даний механізм, у разі його успішності, може бути поширений на інші види вантажних перевезень", - підсумував голова УЗ.

Економічна правда

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