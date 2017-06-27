Приватбанк запустив сервіс швидкої оплати комуналки через банкомати

Приватбанк запустив сервіс швидкої оплати комунальних платежів через мережу своїх банкоматів.

Про це йдеться у повідомленні банку.

Як наголошується, тепер у будь-якому банкоматі можна оплачувати комуналку кількома кліками за допомогою послуги "Мої платежі", як і в терміналах самообслуговування банку.

"Оплачувати комуналку в банкоматах швидше та вигідніше, оскільки тарифи на платежі за картками нижчі, ніж у разі оплати готівкою у відділеннях банку", – каже керівник напрямку "Платежі та перекази" Приватбанку Олексій Путятін.

Для оплати комунальних послуг через банкомат потрібно авторизуватися за допомогою картки та увійти в меню "Мої платежі". Потім у списку шаблонів платежів клієнта потрібно вибрати необхідний платіж, ввести суму та підтвердити оплату.

"Щоб створити новий шаблон, досить зробити хоча б один платіж у Приват24, терміналі самообслуговування або касі відділення Приватбанку", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда