Фонд держмайна продасть Криворізьку ТЕЦ

Фонд державного майна включив до переліку об'єктів, що підлягають продажу в 2017 році ПАТ "Київпассервіс" і ПАТ "Криворізька ТЕЦ".

Відповідний наказ розміщено на сайті Фонду.

Зокрема, до продажу пропонуються по 100% акцій товариств. Пакети акцій будуть виставлені на конкурси з відкритістю пропонування ціни.

Умови продажу ПАТ "Криворізька ТЕЦ" повинні бути затверджені урядом.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням продовжив термін приватизації державних пакетів акцій шести обласних енергопостачальних компаній до 30 листопада 2017 року.

Зокрема, було продовжено термін приватизації контрольних пакетів акцій "Тернопільобленерго", "Хмельницькобленерго", "Харківобленерго", "Миколаївобленерго", "Запоріжжяобленерго" та "Черкасиобленерго".

Крім того, згідно з документом, продовжено термін продажу Херсонської, Одеської та Миколаївської теплоелектроцентралей, держпакетів енергогенеруючих компаній "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго", "Донбасенерго" і "Центренерго".

Економічна правда