Дві американські компанії хочуть будувати флот в Україні - Омелян
Дві компанії з США висловили намір взяти участь у розвитку річкового судноплавства в Україні.
Про це, за підсумками поїздки в Сполучені Штати і проведених там переговорів, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає ЦТС.
"Компанії General Electric і Greenbrier готові до серйозних інвестицій в залізничному секторі України вже з цієї осені, мінімум дві американські компанії мають намір розвивати річкове судноплавство, будувати баржі в Україні", - повідомив міністр.
Нагадаємо, за результатами цієї ж поїздки Омелян заявляв, що вже в 2018 році можливий прихід в Україну однієї з найбільших американських авіакомпаній.
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