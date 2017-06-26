Всі розділи
Укр / Рус

Дві американські компанії хочуть будувати флот в Україні - Омелян

Понеділок, 26 червня 2017, 13:48

Дві компанії з США висловили намір взяти участь у розвитку річкового судноплавства в Україні.

Про це, за підсумками поїздки в Сполучені Штати і проведених там переговорів, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає ЦТС.

"Компанії General Electric і Greenbrier готові до серйозних інвестицій в залізничному секторі України вже з цієї осені, мінімум дві американські компанії мають намір розвивати річкове судноплавство, будувати баржі в Україні", - повідомив міністр.

Нагадаємо, за результатами цієї ж поїздки Омелян заявляв, що вже в 2018 році можливий прихід в Україну однієї з найбільших американських авіакомпаній.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

США флот
Матеріали за темою
В Україну поставлять 2 мільйони тонн вугілля із США - Порошенко 26 червня 2017, 09:00
У Росії пообіцяли відповісти на санкції США 21 червня 2017, 09:00
Порошенко провів в США першу зустріч: говорив про енергетику 20 червня 2017, 19:04
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті