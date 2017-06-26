Дві американські компанії хочуть будувати флот в Україні - Омелян

Дві компанії з США висловили намір взяти участь у розвитку річкового судноплавства в Україні.

Про це, за підсумками поїздки в Сполучені Штати і проведених там переговорів, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає ЦТС.

"Компанії General Electric і Greenbrier готові до серйозних інвестицій в залізничному секторі України вже з цієї осені, мінімум дві американські компанії мають намір розвивати річкове судноплавство, будувати баржі в Україні", - повідомив міністр.

Нагадаємо, за результатами цієї ж поїздки Омелян заявляв, що вже в 2018 році можливий прихід в Україну однієї з найбільших американських авіакомпаній.