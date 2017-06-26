В ОРЛО не можуть продати свої товари росіянам

Самопроголошена влада так званої "ЛНР" визнала, що не може продати свої товари в Росії і прийняла рішення про "безмитне" ввезення нереалізованої продукції назад на окуповану територію.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру так званого "державного митного комітету" терористичної організації "ЛНР".

Нововведення встановлені "законом", який вступив в силу на окупованій території Луганської області 25 червня.

"У зв'язку з переорієнтацією ринків збуту на Росію, підприємства зіткнулися з деякими проблемами. Буває так, що товар виїжджає з ЛНР, доходить до замовника, а той від нього відмовляється. І наш підприємець змушений везти свій товар назад. У таких випадках, тобто у випадках реімпорту, ввізне мито тепер стягуватися не буде", - роз'яснив суть "закону" Андрій Карпак, який називає себе головою "ДМК "ЛНР".

З повідомлення випливає, що нездатність підприємців так званої "ЛНР" реалізувати свою продукцію в Росії названа "форс-мажорами".

Нагадаємо, незважаючи на введене Україною ембарго на російську продукцію, РФ збільшила поставки пива у 2016 році в три рази за рахунок окупованих територій Донбасу.