Укравтодор здійснюватиме всі закупівлі через ProZorro
Понеділок, 26 червня 2017, 12:38
З 1 серпня 2017 року Укравтодор здійснюватиме всі закупівлі виключно через електронну систему ProZorro.
Про це йдеться на сайті Міністерства інфраструктури України.
Як повідомляється, наразі заплановано проведення інтенсивного навчання з підготовки фахівців в областях.
Зазначається, до співпраці у цьому питанні будуть залучені Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, ІССUkraine, Transparency, "Ейдос: Центр політичних студій та аналітики", міжнародні та вітчизняні громадські організації.
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