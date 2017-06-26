Укравтодор здійснюватиме всі закупівлі через ProZorro

З 1 серпня 2017 року Укравтодор здійснюватиме всі закупівлі виключно через електронну систему ProZorro.

Про це йдеться на сайті Міністерства інфраструктури України.

Як повідомляється, наразі заплановано проведення інтенсивного навчання з підготовки фахівців в областях.

Зазначається, до співпраці у цьому питанні будуть залучені Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, ІССUkraine, Transparency, "Ейдос: Центр політичних студій та аналітики", міжнародні та вітчизняні громадські організації.