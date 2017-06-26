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Укравтодор здійснюватиме всі закупівлі через ProZorro

Понеділок, 26 червня 2017, 12:38

З 1 серпня 2017 року Укравтодор здійснюватиме всі закупівлі виключно через електронну систему ProZorro.

Про це йдеться на сайті Міністерства інфраструктури України.

Як повідомляється, наразі заплановано проведення інтенсивного навчання з підготовки фахівців в областях.

Зазначається, до співпраці у цьому питанні  будуть залучені Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, ІССUkraine, Transparency,  "Ейдос: Центр політичних студій та аналітики", міжнародні та вітчизняні громадські організації.

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Укравтодор Prozorro
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