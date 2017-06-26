Гаряча вода у киян з’явиться 27-го червня - КМДА

Київська міська державна адміністрація заявляє, що компанія "Київенерго" зможе відновити гаряче водопостачання жителям 5 районів Києва після ввімкнення ТЕЦ-6 з 27 червня.

Про це повідомив заступник голови Київміськадміністрації Петро Пантелєєв, передають "Українські Новини".

"З суботи почався технологічний процес підключення ТЕЦ. Сподіваємося, що з завтрашнього дня жителі 5 районів будуть з гарячою водою", - сказав він.

Він зазначив, що місто буде контролювати процес погашення боргу перед компанією "Укртрансгаз", щоб подібні ситуації не повторилися.

Як відомо, 30 травня "Київтрансгаз" припинив газопостачання ТЕЦ-6, яка забезпечує гарячою водою Поділ, Оболонь, Троєщину, Райдужний та Лісовий масиви Києва.

Компанія "Київенерго" заявила, що несе від такого відключення мільйонні збитки, а кияни можуть просидіти без гарячої води до жовтня.

Згодом Міненерговугілля дало доручення "Київтрансгазу" під’єднати до мережі ТЕЦ-6 у Києві, щоб відновити постачання гарячої води у кілька районів міста.

Міська влада сподівалася, що ТЕЦ №6 відновить повноцінну роботу до 25 червня, а мешканці Подолу, Оболоні, Троєщини, Райдужного та Лісового масивів отримають гарячу воду.

Днями на під’їздах будинків з’явились оголошення від керуючих компаній з повідомленням про початок відновлення гарячого водопостачання і з проханням до мешканців перевірити, чи закриті крани у їхніх квартирах.

24 червня "Укртрансгаз" зняв обмеження на транспортування газу для ТЕЦ-6.