НБУ знизив офіційний курс гривні

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 26 червня на 1 копійку та встановив його на рівні 26,03 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,08 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,3635 гривні.

Нагадаємо, 23 червня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,03-26,04 гривні за долар.

Економічна правда