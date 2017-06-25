Японія укладе угоду про вільну торгівлю з ЄС
Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе обіцяв прискорити процес підготовки до підписання договору про вільну торгівлю з країнами Євросоюзу.
Про це глава японського уряду заявив в суботу в ході візиту в місто Кобе, де він відвідав центр регенеративної медицини, передає ТАСС з посиланням на агентство Kyodo.
"Ця ініціатива допоможе розповсюдити зону вільної та справедливої торгівлі по всьому світу. Я маю намір докласти всіх зусиль, щоб прискорити заключну стадію узгодження з метою підписання остаточної угоди", - заявив прем'єр-міністр.
На цьому тижні міністр закордонних справ Японії Фуміо Кисида провів телефонну розмову з європейським комісаром з питань торгівлі Сесілією Мальмстрем. Сторони обговорили підготовку до зустрічі керівництва Японії і ЄС на саміті G20 в липні.
Як повідомляється, Японія і ЄС протягом кількох років ведуть переговори про укладення договору про вільну торгівлю. Домовленість про запуск механізму консультацій по цій темі була досягнута в Брюсселі в 2011 році.
Перший раунд переговорів відбувся в квітні 2013 року. Токіо найбільше зацікавлене у скасуванні високих ввізних мит на японські автомобілі (10%) і електронні товари (14%).
У подібній угоді зацікавлений і Брюссель. За оцінками експертів, у разі вступу в силу даного документа експорт європейських товарів до Японії збільшиться приблизно на 30%. ЄС же зацікавлений у скасуванні чинної заборони на отримання японських держзамовлень іноземними компаніями.
Також країни Євросоюзу виступають за скасування мит на поставки в Японію європейських продуктів, в тому числі сиру, вина та макаронних виробів.
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