У Німеччині випустили купюру номіналом нуль євро
Європейський центральний банк дав дозвіл на випуск в Німеччині партії купюр номіналом нуль євро.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Neue Osnabrucker Zeitung.
За даними видання, випущена в якості сувеніра купюра не несе реальної цінності, та купити на неї нічого не можна. При цьому надрукована вона на тому ж папері, що й звичайні євро, також у купюри є всі ступені захисту — голограми, водяні знаки, мідні смуги і індивідуальний серійний номер.
Всього було надруковано п'ять тисяч примірників купюр, на кожній з них зображено збудований у 1958 році трищогловий вітрильник ВМФ Німеччини "Горх Фок II".
Придбати одну купюру можна за 2,50 євро. Влада впевнена, що купюра буде користуватися популярністю серед колекціонерів та туристів.
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