Людина Курченка придбала мережу газових заправок в Німеччині - DW

Німецька компанія Geolog Oil&Gas Trading, яка належить Костянтину Пивоварову, купила 126 газових заправок в Німеччині.

Про це пише Deutsche Welle.

Управляє Geolog Oil&Gas Trading віденський податковий консультант Крістоф Герг, який відомий тим, що створює для українських клієнтів фірми в Німеччині та Австрії. Клієнтами Герга є Сергій Курченко і син екс-прем'єра Олексій Азаров.

Представники оточення Віктора Януковича багато років приховували на прізвище Ґерга свої інвестиції в Австрії та Німеччині. Йдеться про нерухомість у Відні і про фірми, які торгують зрідженим газом.

"Ми купили 126 заправок по всій Німеччині і ми поставляємо на них скраплений газ", - підтвердив сам Крістоф Герг, виконавчий директор німецької Geolog Oil&Gas Trading.

За словами Герга, йому невідомо, звідки в українського інвестора кошти на придбання мережі АЗС.

Згідно з даними звітності віденської Geolog Oil&Gas Trading і пов'язаних з нею фірм під керівництвом Крістофа Ґерґа, отримані від торгівлі паливом кошти вкладаються в нерухомість в Австрії. Купуються квартири в престижних районах Відня, а також комерційна нерухомість.

Описана схема координується через холдинг Garda Handels und Beteiligungs. До втечі з України Віктора Януковича і введення санкцій ЄС проти його оточення через підставних осіб цей холдинг контролював Олексій Азаров.

21 лютого 2014 року, за лічені дні до введення санкцій ЄС, номінальним власником Garda став Костянтин Пивоваров. Адвокати Азарова стверджували, що свою австрійську бізнес-імперію син екс-прем'єра подарував Пивоварову.

Костянтин Пивоваров також відомий як екс-президент харківського футбольного клубу "Металіст". Пивоваров очолив клуб після того, як його власником став Сергій Курченко.

Як зазначає видання, в кінці 2012 року група компаній Курченко "СЄПЕК" купила в Німеччині мережу заправок Sparschwein Gas.

Крістоф Ґерґ заявив, що куплені недавно в Німеччині заправки юридично не мають нічого спільного з Sparschwein Gas Азарова і Курченка.

При тому, що віденська фірма Geolog Oil&Gas Trading зареєстрована Ґергом за тією ж адресою, що і фірми Курченка та Азарова у Відні. У неї той же виконавчий директор - сам Ґерґ.

При цьому справу проти Sparschwein Gas в Німеччині кілька місяців тому закрили після більше трьох років слідства.

"Гроші на купівлю Sparschwein Gas надходили зі Швейцарії. Слідству не вдалося встановити ні власників рахунку, з якого здійснювався переклад, ні походження коштів", - пояснив старший прокурор міста Гера, який вів справу за підозрою у відмиванні грошей.

Два роки знадобилося слідству лише на те, щоб ідентифікувати хто є бенефіціарами компаній, які купили Sparschwein Gas. Зрештою слідство таки встановило кінцевих власників заправок. Втім, походження грошей так і не ідентифікувало.

За даними слідства, 50% нідерландської фірми, на яку через офшори були оформлені заправки, що належать синові українського екс-прем'єра Олексію Азарову, 25% - "газовому олігархові" Сергію Курченкові і 25% - одному з топ-менеджерів "СЄПЕК" Андрію Кошелю, який перебуває під слідством в Києві.