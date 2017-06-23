Мінфін подав апеляцію на рішення Лондонського суду по "боргу Януковича"
Україна подала апеляцію на рішення Високого суду Лондона за борговим спором України та РФ щодо єврооблігацій на суму 3 мільярди доларів.
Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів.
"Україна впевнена в аргументах апеляції та у виграші в Апеляційному суді у відповідний строк. Слухання апеляції попередньо призначено на другу половину січня 2018 року", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, у березні 2017 року Високий суд Лондона схвалив прискорений розгляд позову РФ до України щодо євробондів на суму 3 млрд доларів.
В Мінфіні РФ заявили, що суд прийняв остаточне рішення про те, що Україна зобов'язана виплатити Росії номінальну вартість єврооблігацій.
Як відомо, в жовтні 2015 року після переговорів, які тривали близько півроку, власники 13 з 14 випусків єврооблігацій України на загальну суму 14,36 млрд доларів і 600 млн євро підтримали їхню реструктуризацію.
Вона передбачає обмін 80% суми на нові єврооблігації з пролонгацією терміну погашення на чотири роки, 20% - на державні деривативи, виплати за якими в 2021-2040 роках залежатимуть від темпів зростання ВВП країни.
Згоди не було отримано лише за євробондами на 3 млрд доларів з терміном погашення 20 грудня 2015 року, викуплених Росією на кошти Фонду національного добробуту в кінці 2013 року.
РФ відмовилася обговорювати реструктуризацію на загальних умовах, наполягаючи на суверенному, а не комерційному, характері боргу.
МВФ визнав суверенний характер боргу, але зберіг можливість продовження фінансування України, незважаючи на дефолт щодо цього боргу.
У грудні 2015 року український уряд запровадив мораторій на виплату боргу за вказаними єврооблігаціями.
Врешті 17 лютого 2016 року траст - The Law Debenture Trust Corporation PLC, що діє за вказівкою Російської Федерації - подав до Високого суду Англії позов про стягнення заборгованості з України. Інтереси позивача в суді представляє міжнародна юридична компанія Norton Rose Fulbright.
Мінфін України до цього провадження долучив Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan - провідну міжнародну юридичну фірму, що спеціалізується на представництві в судах.
У своїх запереченнях українська сторона вказала, що угода про запозичення, укладена в грудні 2013 року, є недійсною, і не підлягає примусовому виконанню після низки причин.
Серед них: порушення внутрішнього законодавства і встановлених українськими нормативними актами процедур під час випуску єврооблігацій на 3 млрд доларів, які в подальшому були викуплені Росією на кошти Фонду національного добробуту, а також тиск з боку РФ протягом всього 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС.
В запереченні також наводяться докази військового вторгнення Росії на територію Автономної Республіки Крим та подальшої незаконної анексії півострова.
Окремо перераховані дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації на сході України, факти підтримки в цьому регіоні сепаратистських осіб і військових дій.
Економічна правда
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