Мінфін подав апеляцію на рішення Лондонського суду по "боргу Януковича"

Україна подала апеляцію на рішення Високого суду Лондона за борговим спором України та РФ щодо єврооблігацій на суму 3 мільярди доларів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів.

"Україна впевнена в аргументах апеляції та у виграші в Апеляційному суді у відповідний строк. Слухання апеляції попередньо призначено на другу половину січня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, у березні 2017 року Високий суд Лондона схвалив прискорений розгляд позову РФ до України щодо євробондів на суму 3 млрд доларів.

В Мінфіні РФ заявили, що суд прийняв остаточне рішення про те, що Україна зобов'язана виплатити Росії номінальну вартість єврооблігацій.

Як відомо, в жовтні 2015 року після переговорів, які тривали близько півроку, власники 13 з 14 випусків єврооблігацій України на загальну суму 14,36 млрд доларів і 600 млн євро підтримали їхню реструктуризацію.

Вона передбачає обмін 80% суми на нові єврооблігації з пролонгацією терміну погашення на чотири роки, 20% - на державні деривативи, виплати за якими в 2021-2040 роках залежатимуть від темпів зростання ВВП країни.

Згоди не було отримано лише за євробондами на 3 млрд доларів з терміном погашення 20 грудня 2015 року, викуплених Росією на кошти Фонду національного добробуту в кінці 2013 року.

РФ відмовилася обговорювати реструктуризацію на загальних умовах, наполягаючи на суверенному, а не комерційному, характері боргу.

МВФ визнав суверенний характер боргу, але зберіг можливість продовження фінансування України, незважаючи на дефолт щодо цього боргу.

У грудні 2015 року український уряд запровадив мораторій на виплату боргу за вказаними єврооблігаціями.

Врешті 17 лютого 2016 року траст - The Law Debenture Trust Corporation PLC, що діє за вказівкою Російської Федерації - подав до Високого суду Англії позов про стягнення заборгованості з України. Інтереси позивача в суді представляє міжнародна юридична компанія Norton Rose Fulbright.

Мінфін України до цього провадження долучив Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan - провідну міжнародну юридичну фірму, що спеціалізується на представництві в судах.

У своїх запереченнях українська сторона вказала, що угода про запозичення, укладена в грудні 2013 року, є недійсною, і не підлягає примусовому виконанню після низки причин.

Серед них: порушення внутрішнього законодавства і встановлених українськими нормативними актами процедур під час випуску єврооблігацій на 3 млрд доларів, які в подальшому були викуплені Росією на кошти Фонду національного добробуту, а також тиск з боку РФ протягом всього 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

В запереченні також наводяться докази військового вторгнення Росії на територію Автономної Республіки Крим та подальшої незаконної анексії півострова.

Окремо перераховані дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації на сході України, факти підтримки в цьому регіоні сепаратистських осіб і військових дій.

Економічна правда