Ліцензійні пасажирські перевізники їздитимуть на жовтих номерах

З вересня 2017 року офіційних пасажирських перевізників планують перевести на жовті номерні знаки.

Про це розповів заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк під час брифінгу 23 червня, передає Укрінформ.

"У нас спільно з МВС розроблений комплекс по боротьбі з нелегальними пасажирськими перевізниками в сегменті того, що маршрутні таксі і таксі - легкові автомобілі ми будемо переводити на зовсім інший варіант роботи, який дасть можливість Нацполіції та Укртранбезпеці ідентифікувати чи це офіційний перевізник, чи це нелегал", - повідомив Лавренюк.

"Ми розробляємо документи, за якими на автомобілі всіх офіційних легальних перевізників, які мають відповідні сертифікати і право перевозити пасажирів, будуть поставлені жовті номерні знак", - додав він.

За словами заступника міністра, жовтий номерний знак свідчитиме про те, що перевізник несе відповідальність за безпеку пасажира.

"Ми повністю виступаємо за лібералізацію пасажирських перевезень, у тому числі за контроль. Від перевізника вимагатиметься відповідна якість надання послуг та безпека пасажира. Це єдині вимоги, що ставитиме Міністерство інфраструктури", - додав міністр.