"Нібулон" планує відродити судноплавство на Десні

"Нібулон" в 2018 році планує відродити перевезення вантажів по річці Десна.

Про це заявив голова компанії Олексій Вадатурський на прес-конференції, передає ЦТС.

"У наступному році ми займемося Десною. Ми зробимо її судноплавною. Якщо я так сказав, значить так буде", - зазначив керівник "Нібулона".

За словами Вадатурського, компанія, якщо потрібно буде, проведе своїми силами днопоглиблення. На питання "чи буде "Нібулон" будувати термінали вздовж Десни?", керівник компанії відмовився відповідати.

Як повідомляється, в квітні цього року "Нібулон" спустив на воду буксир два буксири, які можуть працювати в мілководних акваторіях, в тому числі на Десні та Прип'яті. Також у компанії є філія в селі Мутин (Сумська область), яке розташоване на річці Сейм, яка в свою чергу впадає в Десну.

Зараз "Нібулон" виконує річкові перевезення по Дніпру і Південному Бугу. Уздовж цих річок компанія побудувала кілька елеваторів.

Нагадаємо, Нібулон здійснює реконструкцію суднобудівельно-судноремонтного заводу для виробництва власних пасажирських суден нового покоління на підводних крилах і пасажирських лайнерів.