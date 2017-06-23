Роскомнадзор хоче заборонити Telegram
Глава Роскомнадзора Олександр Жаров пригрозив заблокувати Telegram.
Про це йдеться у відкритому листі Жарова, який опубліковано на сайті Роскомнадзора.
Як повідомляється в листі, глава Роскомнадзора Олександр Жаров особисто попередив Павла Дурова, адміністрацію Telegram і користувачів про блокування месенджера, в разі, якщо компанія відмовляється виконувати російське законодавство.
"Вимога одна, і воно просте: заповнити надіслану анкету відомостями про компанію, яка управляє Telegram, і офіційно направити в Роскомнадзор для включення цих даних до реєстру організаторів поширення інформації. Однак досі ми не отримали від адміністрації месенджера ніякої відповіді", - йдеться в листі.
Жаров заявив, що в іншому випадку Telegram в Росії повинен бути заблокований.
Відзначається, що практично кожен день Роскомнадзор направляє "за всіма доступними адресами Telegram" листи з роз'ясненнями вимог російського закону про організаторів поширення інформації, однак час, відведений Роскомнадзор законом на прийняття рішення, закінчується.
Нагадаємо, 22 червня російські провайдери блокували доступ до Google, але незабаром його повернули.
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