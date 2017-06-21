Кабмін виділив 800 мільйонів на будівництво траси Львів-Одеса-Миколаїв

Кабінет міністрів України затвердив виділення додаткових 800 мільйонів гривень на будівництво траси Львів-Одеса-Миколаїв.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон на своїй сторінці в Facebook.

Кістіон зазначив, що уряд затвердив зміни до бюджету-2017, які передбачають виділення додаткових 800 млн грн на капітальний ремонт доріг.

За словами віце-прем'єра, ресурси будуть спрямовані на будівництво транспортної артерії України - автодороги Львів-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань-Одеса-Миколаїв.

"Це стратегічно важливий для країни проект, особливо в умовах зростання товарообігу з Європою, і з огляду на те, що ця дорога веде до портів України", - підкреслив Кістіон.

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Економічна правда