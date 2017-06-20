У Skype стався глобальний збій

З вечора 19 червня у частини користувачів Європи не завантажується популярний VoIP-сервіс Skype, як в мобільній, так і в десктоп-версіях.

Про це повідомляє Ain.ua.

Як повідомляється, причина збою незрозуміла, тим більше, що у частини користувачів сервіс доступний.

Сам додаток завантажується, але підвисає на моменті з'єднання з сервісом. Перезавантаження і видалення даних про обліковий запис не допомагають.

"Нам відомо про те, що користувачі можуть або втрачати з'єднання з додатком, або не мати можливості відсилати або отримувати повідомлення. Для деяких користувачів немає можливості бачити сповіщення, про що йде у груповому дзвінку, є також затримки з додаванням в список друзів", - пишуть в Skype.

Про несправності сервісу говорять користувачі з України, Португалії, Бельгії, Швеції, Греції, Німеччини, Франції та інших європейських країн.