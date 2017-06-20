НБУ встановив офіційний курс гривні на вівторок

Національний банк залишив незмінним офіційний курс гривні на 20 червня та встановив його на рівні 26,02 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,14 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,4900 гривні.

Нагадаємо, 19 червня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,02-26,03 гривні за долар.

Економічна правда