Український метзавод закриває представництво в Москві

Наглядова рада заводу "Дніпроспецсталь" (Запоріжжя) на засіданні 2 червня вирішила закрити представництво в Москві.

Про це сказано в повідомленні заводу.

Відповідно до повідомлення, представництво буде закрито у зв'язку з економічною недоцільністю його подальшої діяльності.

Раніше представництво виконувало функції представлення й захисту комерційних інтересів підприємства на російському ринку.

Як повідомлялося, в 2016 році порівняно з 2015 роком "Дніпроспецсталь" скоротила збитки на 42,9%, або на 302,9 млн гривень до 403,651 млн гривень, скоротивши чистий дохід на 7,9%, або на 538,334 млн гривень до 6,319 млрд гривень.

У 2016 році порівняно з 2015 роком завод знизив виробництво сталі на 3% до 237,033 тисяч тонн.

ПАТ "Дніпроспецсталь" виготовляє сортовий прокат і поковки зі спеціальних марок стали: нержавіючої, інструментальної, швидкорізальної, підшипникової, конструкційної, а також з жароміцних сплавів на основі нікелю.

VS Energy International Group володіє активами в Україні ("Київобленерго", "Одесаобленерго", "Севастопольенерго", "Херсонобленерго", "Дніпроспецсталь" ім. А.Н. Кузьміна, готельний бізнес ("Прем'єр інтернешнл")).

Бенефіціарами VS Energy є російський бізнесмен Євген Гінер, депутат Держдуми Олександр Бабаков, Михайло Воєводін і Сергій Шаповалов.

Українські новини