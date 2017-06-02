НБУ розробив положення про електронний підпис

Національний банк України розробив проект положення про застосування електронного підпису в банківській системі країни.

Даний проект можна знайти на сайті НБУ, передає "Інтерфакс-Україна".

Проект положення визначає організаційно-методологічні умови застосування електронного підпису в банківській системі, в тому числі види електронного підпису і вимоги щодо застосування кожного з видів електронного підпису.

Як пояснює НБУ, зазначений документ розроблений в рамках реалізації проекту #Paperless, суть якого полягає в максимально можливій відмові від паперових документів при обслуговуванні клієнтів банків.

Затвердження проекту положення дозволить знизити собівартість банківських продуктів, що, відповідно, знизить кінцеву вартість послуг для клієнтів, а також підвищити якість і швидкість обслуговування банками своїх клієнтів.