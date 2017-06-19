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Екс-заступник голови банку "Старокиївський" привласнив 82 мільйони - прокуратура

Понеділок, 19 червня 2017, 20:52

Прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру колишньому заступнику голови правління ПАТ "Старокиївський банк" за фактами привласнення коштів банківської установи в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2007-2013 років екс-голова банку, діючи у змові з іншими службовцями фінустанови та використовуючи своє службове становище, шляхом видачі кредитів підставним та підконтрольним особам незаконно привласнили кошти банку в сумі майже 82 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

"Дії екс-посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. На даний час досудове розслідування триває. Його хід перебуває на контролі", - повідомляє прес-служба.

Як відомо, на початку 2014 року Фонд гарантування вкладів почав процедуру ліквідації банку "Старокиївського".

Економічна правда

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