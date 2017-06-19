Приватбанк виходить на ринок іпотеки

Приватбанк підписав меморандум про співробітництво в сфері іпотечного кредитування та лізингу житла з Державною іпотечною установою.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Ми прагнемо якнайшвидше відновити в країні іпотечне кредитування на базі світового досвіду, нових можливостей та технологій, що є в банку", – відзначив керівник напрямку "Споживче кредитування" Приватбанку Андрій Ковтун.

"Активне залучення фінансування за допомогою наших партнерів ДІУ та держави допоможе створити простий та доступний лізинговий механізм фінансування будівництва нового житла для громадян", - додав він.

Меморандум банку та ДІУ передбачає, що банк зможе виступати як первинним іпотечним кредитором з надання довгострокових іпотечних кредитів, так і уповноваженим агентом ДІУ в разі забезпечення громадян житлом.

Економічна правда