Найбільші мережі АЗС знижують ціни на бензин

У період з 16 по 19 червня ціни на пальне знизилися в ряді великих мереж АЗС.

Про це OilNews повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.

Зокрема, на 50 коп/л. знизилася вартість бензинів і дизельного пального в найбільшій мережі групи "Приват".

ДТ на станціях "Авіас", ANP, "Укрнафта" і ін. тепер коштує 21,50 грн/л. Також ціни на 50 коп./л знизилися в найбільших мережах: WOG, SOCAR, Shell, AMIC і ін. Таким чином, спред між ціною "Привату" і "мейджорами" залишився на рівні 2,50-3,00 грн/л.

Нагадаємо, в п'ятницю, 16 червня, ряд найбільших мереж - ОККО, "БРСМ-Нафта" і Shell - першими знизили ціни на АЗС.

Ці зміни привели до падіння середніх роздрібних цін по країні. Так, бензини А-92 (23,94 грн/л), А-95 (24,67 грн/л) і ДТ (22,39 грн/л) подешевшали на 35 коп./л. На 36 коп./л, до 25,72 грн/л знизилося середнє значення преміальних марок "п'ятого" бензину.

З початку травня оптова вартість ДТ активно знижується слідом за падінням котирувань і зміцненням курсу гривні.

Його вартість опустилася до 20 580 грн/л. Це мінімальна ціна зі середини грудня 2016 року, коли діяли менші акцизи.